Maison Solutions A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Maison Solutions A gab am 22.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,23 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,96 Prozent auf 27,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 31,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at