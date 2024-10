MAKRO TALK/Commerzbank: Französisches Budget könnte durchgehen

Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen hält es für möglich, dass der Haushaltsentwurf der französischen Regierung für 2025 am Donnerstag vom Parlament genehmigt wird. Solveen schreibt in einem Kommentar: "Auch wenn die Regierung im Parlament über keine eigene Mehrheit verfügt, stehen die Chancen recht gut, dass dieses Budget auch umgesetzt wird. Denn offensichtlich scheint der rechtspopulistische RN von Marine Le Pen derzeit kein Interesse daran zu haben, die Regierung zu stürzen." Der Vorschlag der Regierung sieht Einsparungen von 40 Milliarden Euro und Steuererhöhungen von 20 Milliarden Euro vor. Damit soll das Haushaltsdefizit von geplanten 6 Proeznt der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr auf 5 Prozent im nächsten gesenkt werden. Die Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen gegenüber deutschen sind seit der Pandemie deutlich gestiegen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2024 06:34 ET (10:34 GMT)