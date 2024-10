MAKRO TALK/Societe Generale: Weiterer EZB-Zinskurs ist unsicher

Societe-Generale-Volkswirt Anatoli Annenkov rechnet damit, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte beschließen wird, ist aber hinsichtlich des weiteren Kurses unsicher. "Da wir noch keinen vollständigen Überblick über die wirtschaftlichen Trends, insbesondere den Arbeitsmarkt und das Lohnwachstum haben, halten wir es noch für verfrüht, Zinssenkungen bei jeder Sitzung oder in einem bestimmten Umfang zu erwarten", schreibt er in seinem Ausblick auf die anstehende EZB-Ratssitzung. Sein Haus prognostiziere daher weiterhin vierteljährliche Zinssenkungen nach Oktober und bleibe bei der Einschätzung, dass bis Mitte nächsten Jahres der neutrale Zinssatz von neutral von 2,5 Prozent erreicht werden dürfte.

October 10, 2024 06:01 ET (10:01 GMT)