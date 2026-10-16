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16.10.2026 10:13:23
Man Group Q3 AUM Rises Sequentially
(RTTNews) - Man Group plc (EMG.L, MNGPY.PK, MNGPF.PK), an investment management firm, on Friday issued a trading statement, reporting sequentially higher assets under management for the third quarter ended September 30.
During the quarter, total net flows amounted to $10.1 billion.
AUM stood at $270.9 billion, compared with $253.6 billion in the previous quarter.
Alternative AUM rose sequentially to $117.1 billion from $110.5 billion at the end of the previous quarter.
Long-only AUM increased to $153.8 billion from $143.1 billion in the previous quarter.
The shares were trading 4.20 pence or 1.25 percent higher at 340.60 pence on the London Stock Exchange.
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