Manhattan Associates meldet Rekordumsätze und -ergebnisse

Der führende Anbieter von Supply-Chain- und Omnichannel-Commerce-Lösungen Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) meldete für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2024 endete, einen Umsatz von 265,3 Millionen US-Dollar. Der verwässerte GAAP-Gewinn pro Aktie für Q2 2024 betrug 0,85 US-Dollar im Vergleich zu 0,63 US-Dollar im zweiten Quartal 2023. Der bereinigte verwässerte Non-GAAP-Gewinn je Aktie für das zweite Quartal 2024 betrug 1,18 US-Dollar gegenüber 0,88 US-Dollar in Q2 2023.

"Unser zweites Quartal war ein weiteres solides Quartal mit Wachstum, Margensteigerung und Cashflow. Wir haben Rekordergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr erzielt, die jeweils über den Erwartungen lagen", sagte Eddie Capel, President und CEO von Manhattan Associates.

"Die Geschäftsgrundlagen von Manhattan sind solide, da unsere globalen Teams weiterhin gute Leistungen für unsere Kunden erbringen und branchenführende Innovationen auf den Markt bringen. Auch wenn wir in Bezug auf die Weltwirtschaft entsprechend vorsichtig bleiben, starten wir mit einer Rekord-Pipeline in die zweite Jahreshälfte und sind optimistisch, was unsere wachsenden Möglichkeiten angeht", so Eddie Capel abschließend.

FINANZÜBERSICHT FÜR DAS ZWEITE QUARTAL 2024:

Der konsolidierte Gesamtumsatz belief sich im zweiten Quartal 2024 auf 265,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 231,0 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023. Die Cloud-Abonnementeinnahmen betrugen 82,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024, verglichen mit 60,9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023. Die Lizenzeinnahmen lagen im zweiten Quartal 2024 bei 3,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 3,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023. Der Dienstleistungsumsatz betrug im zweiten Quartal 2024 136,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 124,6 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023.

Der verwässerte GAAP-Gewinn pro Aktie lag im zweiten Quartal 2024 bei 0,85 US-Dollar, verglichen mit 0,63 US-Dollar im zweiten Quartal 2023.

Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie, eine Nicht-GAAP-Kennzahl, betrug 1,18 US-Dollar für das zweite Quartal im Vergleich zu 0,88 US-Dollar für Q2 2023.

Das GAAP-Betriebsergebnis belief sich im zweiten Quartal 2024 auf 68,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 50,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023.

Der bereinigte Betriebsgewinn, eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, betrug 92,9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal im Vergleich zu 68,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft lag im zweiten Quartal 2024 bei 73,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 40,6 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023. Die Außenstandsdauer der Verkäufe betrug 66 Tage zum 30. Juni 2024, verglichen mit 74 Tagen zum 31. März 2024.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf 202,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 207,5 Millionen US-Dollar zum 31. März 2024.

In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 kaufte das Unternehmen 342.807 Stammaktien von Manhattan Associates im Rahmen des vom Vorstand genehmigten Aktienrückkaufprogramms für eine Gesamtinvestition von 75,0 Millionen US-Dollar zurück. Im Juli 2024 genehmigte der Vorstand eine Aufstockung der verbleibenden Rückkaufsbefugnis des Unternehmens auf insgesamt 75,0 Millionen US-Dollar der Stammaktien des Unternehmens.

HALBJÄHRLICHE FINANZÜBERSICHT 2024:

Der konsolidierte Gesamtumsatz für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 betrug 519,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit 452,0 Millionen US-Dollar für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023. Die Cloud-Abonnementumsätze betrugen 160,4 Millionen US-Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024, verglichen mit 118,2 Millionen US-Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023. Die Lizenzeinnahmen lagen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 bei 5,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit 9,1 Millionen US-Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023. Die Einnahmen aus Dienstleistungen beliefen sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 auf 269,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 240,8 Millionen US-Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023.

Der verwässerte GAAP-Gewinn je Aktie für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 betrug 1,71 US-Dollar gegenüber 1,25 US-Dollar für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023.

Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie, eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, lag in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 bei 2,21 US-Dollar gegenüber 1,67 US-Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023.

Der GAAP-Betriebsgewinn belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 auf 125,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 97,6 Millionen US-Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023.

Das bereinigte Betriebsergebnis, eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, betrug 172,6 Millionen US-Dollar für die sechs Monate, die am 30. Juni 2024 endeten, im Vergleich zu 132,1 Millionen US-Dollar für die sechs Monate, die am 30. Juni 2023 endeten.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 auf 128,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 99,3 Millionen US-Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023.

In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 kaufte das Unternehmen 636.399 Stammaktien von Manhattan Associates im Rahmen des vom Vorstand genehmigten Aktienrückkaufprogramms für eine Gesamtinvestition von 148,4 Millionen US-Dollar zurück. Im Juli 2024 genehmigte der Vorstand eine Aufstockung der verbleibenden Rückkaufsbefugnis des Unternehmens auf insgesamt 75,0 Millionen US-Dollar an Stammaktien des Unternehmens.

