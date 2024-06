Manhattan Associates zum 16. Mal in Folge zum Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für WMS ernannt

Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), führender Anbieter von Supply-Chain-Commerce-Lösungen, gab jetzt bekannt, dass das Unternehmen zum 16. Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Warehouse Management Systems ausgezeichnet wurde. In jedem Gartner WMS Magic Quadrant seit der Einführung des Berichts im Jahr 2006 war Manhattan ein Leader.

Manhattan Active® Warehouse Management ist Cloud-nativ und basiert auf einer Microservices-Architektur, um den Herausforderungen von heute und morgen gerecht zu werden. Dank dieser fortschrittlichen Infrastruktur, der Skalierbarkeit und der Benutzerfreundlichkeit eignet sich Manhattan Active WM für Lager mit mittlerem Komplexitätsgrad bis hin zu den größten und am stärksten automatisierten Distributionszentren der Welt. Es verbessert die Abläufe über das einfache Kommissionieren, Verpacken und Versenden hinaus, um einen Hyper-Flow von Waren und Informationen zu erzeugen und fehlerfrei auszuführen. Darüber hinaus ist das Manhattan Labor Management mit verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen und Gamification ausgestattet, um den Lagermitarbeitern ein attraktiveres und lohnenswertes Erlebnis zu bieten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir von Gartner erneut zum Magic Quadrant Leader im Bereich Warehouse Management Systems ernannt wurden", sagt Adam Kline, Senior Director of Product Management bei Manhattan Associates. "Wir glauben, dass dies unsere branchenführenden, kontinuierlichen Innovationen und unser Engagement für die Vereinheitlichung aller Aspekte der Lieferkette widerspiegelt."

Manhattan ist ein Vorreiter bei der Vereinheitlichung von Lager-, Personalmanagement-, Automatisierungs-, Transport- und Yard-Management zu einer umfassenden Supply-Chain-Execution-Lösung. Diese Vereinheitlichung erschließt Optimierungsmöglichkeiten wie nie zuvor, die mit Einzellösungen unmöglich sind. Unterstützt durch die branchenweit erfahrensten Service- und Support-Teams und ein großes Netzwerk globaler Partner, bietet Manhattan Active Warehouse Management zusammen mit Yard Management einen entscheidenden Vorteil für alle Unternehmen, die in schnelllebigen und anspruchsvollen Bereichen tätig sind. Darüber hinaus erleichtert das Unternehmen seinen Kunden die Implementierung mit Manhattan ProActive, einer Low-Code-Anwendungsplattform für Entwickler, die speziell für die visuelle Erweiterung von Lösungen auf Basis der Manhattan Active®-Plattformtechnologie entwickelt wurde.

ÜBER MANHATTAN ASSOCIATES

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de

