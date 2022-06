Manner-Aktie höher: Hauptversammlung von Süßwarenhersteller Manner wird auf das 4. Quartal 2022 verschoben

Die Prüfung betrifft die Frage, ob aufgrund einer Tochtergesellschaft in Aserbaidschan ein Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 aufgestellt hätte werden müssen. Unabhängig vom Ausgang der Untersuchung gehe man davon aus, dass für 2021 ein Konzernabschluss aufzustellen ist, teilte Manner am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Die Hauptversammlung werde folglich erst nach Erstellung des Abschlusses, voraussichtlich im 4. Quartal stattfinden, hieß es auf APA-Anfrage. Der genaue Termin werde rechtzeitig kommuniziert. Ursprünglich war die Hauptversammlung für den 24. Mai anberaumt worden.

Die Manner-Aktie zeigt sich an der Wiener Börse zeitweise mit 1,90 Prozent im Plus auf 107,00 Euro.

