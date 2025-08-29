Josef Manner & Comp Aktie

Josef Manner & Comp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 72820 / ISIN: AT0000728209

Preiserhöhungen 29.08.2025 15:16:00

Manner-Aktie steigt: Umsatz im 1. Halbjahr gestiegen

Manner-Aktie steigt: Umsatz im 1. Halbjahr gestiegen

Der Wiener Süßwarenhersteller Manner hat im ersten Halbjahr weniger verkauft, aber durch Preiserhöhungen mehr Umsatz erzielt.

Die abgesetzte Menge sank gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um rund 5,1 Prozent auf 25.948 Tonnen, die Umsatzerlöse stiegen hingegen um 5,7 Prozent auf 139,3 Mio. Euro. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn leicht von 1,6 Mio. Euro auf 2 Mio. Euro, teilte der börsennotierte Waffelspezialist am Freitag mit.

Kostensteigerungen bei Kakao, Fetten und Haselnüssen sowie kollektivvertraglich bedingte Erhöhungen der Personalkosten aus dem Herbst 2024 hätten das Unternehmen "vor spürbare Belastungen gestellt", schreibt der Manner-Vorstand im aktuellen Halbjahresfinanzbericht. Es sei "notwendig, die Kostenstruktur laufend zu evaluieren - auch Preisanpassungen sind notwendig, um die gewohnt hohe Qualität unserer Produkte weiterhin sicherstellen zu können", erklärte das Manner-Management.

Exportquote von mehr als 60 Prozent

Manner-Süßwaren sind auch im Ausland stark gefragt. Die Exportquote lag im ersten Halbjahr bei rund 60 Prozent. An der Börse wird der Wiener Süßwarenhersteller mit rund 200 Mio. Euro bewertet. Der Großteil der Manner-Aktien ist in Familienbesitz.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen "einen geringen Umsatzanstieg" und "ein geringeres Betriebsergebnis" als 2024. Dies werde aber nur "möglich sein, wenn sich die makro-wirtschaftlichen und politischen Unruhen in der Welt nicht weiter verschärfen und wenn sich das derzeitige wirtschaftliche Umfeld nicht wesentlich verschlechtert". Ein größeres Thema für Manner ist auch die Rohstoffverfügbarkeit. Eine bereichsübergreifende Taskforce soll den Süßwarenhersteller auf potenzielle Rohstoffengpässe "bestmöglich" vorbereiten.

Die Manner-Aktie gewinnt in Wien zeitweise 0,94 Prozent auf 107,00 Euro.

cri/tpo

APA

Bildquelle: Josef Manner & Comp AG

Aktien in diesem Artikel

Josef Manner & Comp AG 107,00 0,94% Josef Manner & Comp AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX im Minus -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die US-Börsen dürfte sich mit Abgaben präsentieren. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen