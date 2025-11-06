Mansei: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mansei äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 162,91 JPY gegenüber 122,77 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mansei hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at