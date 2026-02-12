Carolina Trust BancShares Aktie
WKN DE: A2AQKY / ISIN: US14422P1057
|
12.02.2026 23:55:44
Maplebear Inc. Q4 Income Declines
(RTTNews) - Maplebear Inc. (CART) released a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $78 million, or $0.30 per share. This compares with $148 million, or $0.53 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.3% to $992 million from $883 million last year.
Maplebear Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $78 Mln. vs. $148 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.53 last year. -Revenue: $992 Mln vs. $883 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carolina Trust BancShares Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.