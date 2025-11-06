Medicis Pharmaceutical Aktie
WKN: 881835 / ISIN: US5846903095
|
06.11.2025 13:43:18
Marex Group Q3 Profit After Tax Rises
(RTTNews) - Marex Group plc (MRX), Thursday announced third-quarter financial results, reporting profit after tax of $73.2 percent, up 25 percent from $58.4 million last year.
Earnings per share totaled $0.92 compared to $0.73 in the previous year.
Adjusted profit after tax went up 26 percent, to $72.2 million from $57.5 million a year earlier.
On adjusted basis, earnings amounted to $0.96 per share compared to $0.76 per share in the prior year.
On average, analysts estimated earnings of $0.94 per share for the quarter.
Revenue rose 24 percent, to $484.6 million from $391.2 million in the earlier year.
MRX closed at $30.62, down 0.29 percent on the Nasdaq.
