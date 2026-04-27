Hemp Aktie
WKN DE: A1C2N2 / ISIN: US56782C1099
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27.04.2026 21:00:00
Marijuana Rescheduling Has Arrived. Don't Make This Mistake
For years, the Drug Enforcement Administration has classified marijuana as a Schedule I substance, alongside many harmful drugs, including heroin, ecstasy, and LSD. Recently, U.S. President Donald Trump has pushed for the rescheduling of marijuana, and last week, his administration eased the rules for licensed medical marijuana, moving it into a less harmful category of Schedule III. Recreational products haven't been rescheduled yet, but that could happen later this year. While this may be a positive development for the industry, it's important to know what this does and doesn't mean, as it won't necessarily affect all marijuana stocks equally. Here's what you need to know to avoid making a potentially costly mistake.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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