MarineMax, Inc. Q4 Loss Increases

(RTTNews) - MarineMax, Inc. (HZO) reported Loss for its fourth quarter of -$13.035 million

The company's bottom line came in at -$13.035 million, or -$0.59 per share. This compares with -$0.854 million, or -$0.04 per share, last year.

Excluding items, MarineMax, Inc. reported adjusted earnings of -$1.825 million or -$0.08 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 5.8% to $520.141 million from $552.153 million last year.

MarineMax, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$13.035 Mln. vs. -$0.854 Mln. last year. -EPS: -$0.59 vs. -$0.04 last year. -Revenue: $520.141 Mln vs. $552.153 Mln last year.