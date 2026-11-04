MarineMax Aktie
WKN: 914727 / ISIN: US5679081084
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04.11.2026 12:51:33
MarineMax, Inc. Q4 Loss Increases
(RTTNews) - MarineMax, Inc. (HZO) reported Loss for its fourth quarter of -$13.035 million
The company's bottom line came in at -$13.035 million, or -$0.59 per share. This compares with -$0.854 million, or -$0.04 per share, last year.
Excluding items, MarineMax, Inc. reported adjusted earnings of -$1.825 million or -$0.08 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 5.8% to $520.141 million from $552.153 million last year.
MarineMax, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$13.035 Mln. vs. -$0.854 Mln. last year. -EPS: -$0.59 vs. -$0.04 last year. -Revenue: $520.141 Mln vs. $552.153 Mln last year.
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Nachrichten zu MarineMax Inc.
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03.11.26
|Ausblick: MarineMax präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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22.07.26
|Ausblick: MarineMax legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu MarineMax Inc.
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