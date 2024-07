MARKT/DAX fällt ins Sommerloch - und Sommerrally fällt wohl aus

Der DAX fällt ins Sommerloch. Im Future sind am Nachmittag lediglich gut 23.000 Kontrakte umgesetzt worden, weit unterdurchschnittlich für diese Uhrzeit. In einigen Einzelwerten der dritten Reihe gibt es noch kaum Umsätze. Damit sollten auch die aktuellen Abschläge nicht überbewertet werden, wie ein Händler sagt. "Allerdings ist auch zu sehen, dass die Sommerrally in Europa wohl ausfällt", so der Händler weiter. Sie finde in den USA und auch in Japan statt. Anleger gingen die Wall Street long und Europa short dagegen, auch wegen der politischen Unsicherheit. DAX minus 0,9 Prozent auf 18.323 Punkte.

July 09, 2024 09:14 ET (13:14 GMT)