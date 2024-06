MARKT USA/Aktien behauptet - Diverse Auftritte von US-Notenbankern

Fehlende frische Impulse dürften am Dienstag für einen verhaltenen Handelsstart an der Wall Street sorgen. Dazu könnte auch beitragen, dass im späteren Tagesverlauf eine ganze Reihe von Auftritten von US-Notenbankern im Terminkalender stehen. Ob sie der Zinsfantasie am Markt eine neue Richtung geben, bleibt abzuwarten. Zuletzt rechnete der Markt im laufenden Jahr weiter mit möglicherweise zwei Zinssenkungen in den USA, obgleich die US-Notenbank jüngst nur eine signalisiert hatte. Und auch von einzelnen Notenbankern waren zuletzt überwiegend eher falkenhafte Kommentare zu hören.

Konjunkturseitig dürften insbesondere die Einzelhandelsumsätze im Mai das Zeug zu haben, für frische Impulse zu sorgen, zumal die US-Wirtschaft stark konsumgetrieben ist. Daneben werden Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung für Mai berichtet und die Lagerbestände im April.

Aktienseitig zeichnen sich Verluste bei Lennar ab, der Kurs büßt vorbörslich rund 3 Prozent ein. Der Hausbauer verzeichnete einen über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz, enttäuschte aber mit seinem Ausblick. Am Berichtstag erläutert Lennar seine Zahlen in einer Analystenrunde.

Philip Morris International büßen 1 Prozent ein. Der Geschäftsbereich, der Zyn-Nikotinbeutel herstellt, hat den Verkauf auf seiner US-Website ausgesetzt. Lokale Behörden in Washington untersuchen, ob das dortige Verkaufsverbot für aromatisierte Produkten eingehalten wurde.

Chegg, ein Unternehmen für Bildungstechnologie, will sein Geschäft umstrukturieren und sich wieder auf Studenten als Kernkunden konzentrieren und 441 Mitarbeiter entlassen. Der Kurs schnellt um fast 20 Prozent nach oben auf Nasdaq.com. KB Home werden im Vorfeld der Quartalszahlenvorlage im Tagesverlauf 1,4 Prozent niedriger gesehen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2024 06:00 ET (10:00 GMT)