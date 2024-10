MARKT USA/US-Arbeitsmarktbericht liefert Vorgabe für die Wall Street

Der vor der Startglocke anstehende US-Arbeitsmarktbericht für September wird zum Wochenausklang die Richtung an der Wall Street vorgeben. Aktuell zeigt sich der Future auf den S&P-500 wenig verändert. Die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt ist ein wesentliches Kriterium für die weitere Zinspolitik der US-Notenbank. Zuletzt hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell deutlich gemacht, dass eine weitere Abkühlung am Arbeitsmarkt nicht erwünscht ist. Zugleich hatte er den Hoffnungen des Marktes auf eine weitere "große Zinssenkung " um 50 Basispunkte den Wind aus den Segeln genommen.

Ökonomen erwarten für September ein Stellenwachstum von 150.000 (Vormonat: 142.000) und eine stabile Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent. Für die Stundenlöhne wird ein Zuwachs um 0,3 (0,4) Prozent im Monats- und ein Plus von 3,8 (3,8) im Jahresvergleich vorhergesagt. "Wir erwarten eine weitere Verlangsamung beim Stellenaufbau nach den 142.000 im August, zusammen mit einem bescheidenen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,3 Prozent", so die Analysten von Unicredit Research.

Für Entspannung dürfte sorgen, dass die Hafenarbeiter in den USA nach einem verbesserten Vertragsangebot der Hafenbetreiber erklärt haben, zur Arbeit zurückzukehren und einen dreitägigen Streik zu beenden, welcher die US-Wirtschaft insgesamt empfindlich zu stören drohte.

Bei den Einzelwerten ist die Aktie von Spirit Airlines im Sturzflug und verliert vorbörslich 37 Prozent. Nach der gescheiterten Fusion mit Jetblue Airways hat die US-Billigairline nach Angaben informierter Kreise mit ihren Anleihegläubigern über etwaige Konditionen für ein Insolvenzverfahren gesprochen. Spirit Airlines hat auch eine außergerichtliche Restrukturierung in Erwägung gezogen, sagten die Informanten, wenngleich sich die jüngsten Gespräche eher darauf konzentriert hätten, die Unterstützung für ein Gläubigerschutzverfahren nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts zu erlangen. Ein solcher Antrag, sollte es dazu kommen, stünde aber nicht unmittelbar bevor, sagten sie.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2024 05:41 ET (09:41 GMT)