MARKT USA/US-Börsen von Renditerückgang gestützt

Nach der Rally des Vortages dürfte die Wall Street am Dienstag noch eine Schippe drauflegen. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine etwas festere Handelseröffnung am Kassamarkt schließen. Deutlich sinkende US-Renditen am Rentenmarkt verleihen den Aktienkursen Rückenwind. Die gestiegene Nachfrage nach US-Staatsanleihen begründen Händler mit Umschichtungen aus japanischen Anleihen. Die japanische Notenbank hatte an ihrem kurzfristigen Zinsziel von minus 0,1 Prozent festgehalten, die Zinsdifferenz spricht gegen japanische Anleihen. Von der US-Notenbank wird erwartet, dass sie am Mittwoch die Leitzinsen unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belässt. Gestützt werden die Notierungen der US-Staatsanleihen zusätzlich von der geringer als geplant ausfallenden Neuverschuldung in den USA. Auch schwache Daten aus China fachen das Interesse an US-Anleihen an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2023 06:53 ET (10:53 GMT)