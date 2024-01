MARKT USA/Wall Street dürfte im Wartemodus bleiben

Die Wall Street steht vor einem wenig veränderten Handelsbeginn am Mittwoch. Der Aktienterminmarkt liefert eine knapp behauptete Indikation für den Dow-Jones-Index während die übrigen Aktienindizes gut behauptet in den Tag starten dürften. Damit dürfte sich das abwartende Geschäft des Vortages fortsetzen. Denn vor den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag und dem Beginn der US-Berichtssaison am Freitag wollen sich Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und halten ihr Pulver trocken. Die Zinssenkungserwartungen sind weit gelaufen und die Preisdaten dürften Hinweise liefern, ob weiterer Korrekturbedarf bei der Markterwartung hinsichtlich anstehender Zinssenkungen besteht. Mit den anstehenden Geschäftsausweisen von JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup zum Wochenausklang könnte sich der Fokus weg von der Geldpolitik bewegen.

Zur Wochenmitte mögen die Impulse noch fehlen, doch mit den anstehenden Inflationsdaten und der beginnenden Berichtssaison der Unternehmen wird sich dieser Zustand aber schnell ändern: "Ich erwarte, dass der Januar positiv ausfallen wird, aber ein Großteil dieser Stärke könnte in der letzten Januarwoche entstehen (...). Der Monat könnte sich als etwas unruhiger erweisen, als es sich Bullen und Bären kurzfristig wünschen", sagt Mark Newton, technischer Marktstratege bei Fundstrat.

January 10, 2024 06:08 ET (11:08 GMT)