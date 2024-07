MARKT USA/Wall-Street-Trend erst mit Inflationsdaten

Die jüngste Rekordjagd der Wall Street könnte am Donnerstag ein Ende finden. Denn der Aktienterminmarkt deutet aktuell einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Allerdings sprechen Händler von einer Momentaufnahme ohne Wert. Denn noch vor der Startglocke werden unter anderem die US-Verbraucherpreise für Juni veröffentlicht. Die Inflationsdaten stellen einen wichtigen Katalysator für Aktien dar. In der aktuellen Zinsdebatte erhoffen sich Anleger weitere Hinweise auf den künftigen Zinspfad der Fed. Ein niedrigerer Wert dürfte den Aktienmarkt wahrscheinlich beflügeln, da er der Fed mehr Spielraum für Zinssenkungen einräumt, während ein höherer Wert bedeuten könnte, dass die Zinsen vermutlich länger auf höherem Niveau verharren dürften - ein für Aktien ungünstiges Szenario.

Die jüngste Aktienrally steht ganz im Zeichen von künstlicher Intelligenz und Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank. Daher verweisen Marktakteure auf die Bedeutung der anstehenden Inflationsdaten. "Wir erwarten weiterhin eine niedrigere Inflation", macht Marktstratege Julien Lafargue von Barclays Private Bank Aktienanlegern Mut. "Mit zunehmenden Anzeichen einer sich abkühlenden US-Wirtschaft glauben wir, dass die Fed in der Lage sein könnte, die Zinssätze im September zu senken."

