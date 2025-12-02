02.12.2025 12:49:42

MARKT USA/Wall Street vor leichter Erholung

Nach den Vortagesabschlägen dürfte sich die Wall Street am Dienstag leicht erholen. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Auch wenn der Start in den Dezember im Minus begonnen habe, sei der Schlussmonat historisch betrachtet eigentlich ein freundlicher für Aktien, heißt es im Handel. Gestiegene Marktzinsen - ausgelöst durch Signale von Zinserhöhungen in Japan - hatten auch in den USA die Stimmung am Aktienmarkt belastet. Nun steigen die Rentenrenditen in den USA nicht mehr, der Glaube an eine Leitzinssenkung am 10. Dezember in den USA stützt wieder die Börse und hält die Anleiherenditen im Zaum.

"Die Märkte haben gestern mit einen holprigen Start in den Dezember hingelegt, wobei sowohl Anleihen als auch Aktien an Wert verloren haben - begleitet von einem starken Einbruch bei Bitcoin", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Einen gewissen Einfluss auf den Tageshandel könnte die Geopolitik haben. Sollte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine enden, könnten die Erdölpreise nachgeben und damit auch die Inflationsentwicklung dämpfen. "Wir werden einen Fokus auf die Geopolitik sehen, da Trumps Gesandter Witkoff sich darauf vorbereitet, den russischen Präsidenten Putin in Moskau zu treffen, um US-Vorschläge zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu diskutieren", ergänzt Reid. Steve Witkoff verhandelt in Moskau über ein mögliches Kriegsende.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX legt zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
