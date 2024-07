MARKT USA/Wall Street vor weiteren Rekorden - Powell-Rede im Blick

Nach den in Trippelschritten erreichten abermaligen Rekordständen der Wall Street zum Wochenstart könnte es in diesem gemächlichen Tempo weiter nach oben gehen. Damit sind weitere Allzeithochs möglich. Der Aktienterminmarkt lässt am Dienstag auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Doch allzu sehr dürften sich Anleger zunächst nicht aus der Deckung wagen, denn US-Notenbankgouverneur Jerome Powell spricht im frühen Handel vor dem Bankenausschuss des Kongresses. Er wird sich zum Zustand der Wirtschaft äußern und Investoren werden auf Anzeichen für den zukünftigen Zinskurs der Zentralbank achten. Seit die Zinssenkungshoffnungen zuletzt wieder zugelegt haben, sind die zinsempfindlichen Technologiewerte erneut die Haupttreiber der jüngsten Indexaufschläge. Insofern messen Händler der Rede Powells eine hohe Bedeutung für den Aktienmarkt bei.

"Da die US-Ergebnissaison näher rückt, steigen die Erwartungen der Investoren", wirft Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown ein. "Die Aktien der hochkapitalisierten Unternehmen, die in der ersten Hälfte des Jahres hervorragend abgeschnitten haben, werden voraussichtlich die Führung übernehmen." Wenn aber die Fed endlich den lang erwarteten Zinssenkungszyklus beginne, könnten sich Chancen für kleinere Aktien und zyklische Titel ergeben, ergänzt Britzman. Am Freitag legen die Banken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup jeweils Zweitquartalszahlen vor.

