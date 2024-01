MARKT/Verbraucherpreise in Frankreich stützen - Renditen fallen weiter

Die Verbraucherpreise in Frankreich zeigen in die richtige Richtung. Die Inflationsrate sank im Januar von 4,1 auf 3,1 Prozent, erwartet worden war lediglich ein Rückgang auf 3,4 Prozent. Der Bund-Future zieht weiter an.

