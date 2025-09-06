Markus Stix bleibt Geschäftsführer der Bundesfinanzierungsagentur

Markus Stix bleibt für fünf weitere Jahre Geschäftsführer der Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) für den Bereich Treasury/Markt. Das hat der Bund auf seiner elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform bekanntgegeben. Stix bekleidet diese Funktion seit 2015 und wurde im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens wiederbestellt.

Die OeBFA handelt als Treasury im Namen und auf Rechnung der Republik Österreich. Ihre Hauptaufgaben sind das Liquiditäts- und Schuldenportfoliomanagement der Republik, der neun Bundesländer und einiger Rechtsträger, an denen der Bund mehrheitlich beteiligt ist. Sie nimmt etwa Schulden auf und ist für die Kassenverwaltung des Bundes zuständig. Geführt wird sie von zwei Geschäftsführern - neben Stix ist das derzeit Walter Jöstl, der für den Bereich Marktfolge zuständig ist.

aku