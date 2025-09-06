06.09.2025 11:08:00

Markus Stix bleibt Geschäftsführer der Bundesfinanzierungsagentur

Markus Stix bleibt für fünf weitere Jahre Geschäftsführer der Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) für den Bereich Treasury/Markt. Das hat der Bund auf seiner elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform bekanntgegeben. Stix bekleidet diese Funktion seit 2015 und wurde im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens wiederbestellt.

Die OeBFA handelt als Treasury im Namen und auf Rechnung der Republik Österreich. Ihre Hauptaufgaben sind das Liquiditäts- und Schuldenportfoliomanagement der Republik, der neun Bundesländer und einiger Rechtsträger, an denen der Bund mehrheitlich beteiligt ist. Sie nimmt etwa Schulden auf und ist für die Kassenverwaltung des Bundes zuständig. Geführt wird sie von zwei Geschäftsführern - neben Stix ist das derzeit Walter Jöstl, der für den Bereich Marktfolge zuständig ist.

aku

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:52 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05.09.25 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.25 2. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat Zurich Insurance im Portfolio
05.09.25 Diese Aktien hatte die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 im Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktzahlen: ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- Handel in Asien endet mit Aufschlägen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigten sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen