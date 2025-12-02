Marterbauer: Regierung schadet Konjunktur zumindest nicht

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht Österreichs Konjunktur "schon in der Zeit der Erholung", wie er am Dienstagabend in der Wiener Arbeiterkammer erklärte. "Ich behaupte nicht, dass die Bundesregierung sozusagen der entscheidende Faktor wäre für diese konjunkturelle Erholung, aber zumindest schaden tun wir der konjunkturellen Erholung auch nicht," so Marterbauer im Rahmen einer Podiumsdiskussion.

Mit Blick auf die Budgetsanierung betonte Marterbauer, er verfolge eine Linie, die Nachfrage und Beschäftigung möglichst wenig belasten soll. "Ich nehme es für meine Budgetpolitik - wenn ich das so personalisieren darf - in Anspruch, dass wir keine Austeritätspolitik machen, sondern eine möglichst wenig dämpfende Budgetsanierung, die ich für dringend notwendig halte."

Die Podiumsdiskussion schloss an die Vorstellung eines Jahresgutachtens des deutschen Sachverständigenrates für 2025 an. Das Gutachten prognostizierte für den Euroraum ein BIP-Wachstum von 1 Prozent und eine Inflationsrate von 2 Prozent für 2026.

