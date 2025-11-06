|
06.11.2025 06:31:29
Martin Marietta Materials präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Martin Marietta Materials stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Martin Marietta Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,91 USD je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 1,85 Milliarden USD, gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,28 Prozent präsentiert.
