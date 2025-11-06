|
06.11.2025 06:31:29
Marubun zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Marubun hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 65,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52,81 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 47,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
