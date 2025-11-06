Marubun zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Marubun hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 65,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52,81 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 47,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at