MARUKYU: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MARUKYU hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 22,69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MARUKYU 29,18 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 72,38 Milliarden JPY gegenüber 70,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at