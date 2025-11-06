Maruwa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Maruwa hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 286,47 JPY gegenüber 319,16 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Maruwa im vergangenen Quartal 15,86 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Maruwa 18,58 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at