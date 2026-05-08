Masterflex SE präsentierte Quartalsergebnisse

Masterflex SE hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,320 EUR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Masterflex SE 27,4 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 27,6 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at