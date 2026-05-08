Matador Resources legte Quartalsergebnis vor

Matador Resources hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,42 Prozent auf 941,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at