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26.06.2026 06:31:29
Matador Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Matador Technologies hat sich am 24.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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