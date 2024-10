Matthias Lorenz wird neuer Privatkunden-Chef

Neuer CBU-Chef startet zum 1. Dezember 2024Vodafone hat einen neuen Privatkunden-Chef: Der Aufsichtsrat der Vodafone GmbH hat Matthias Lorenz zum neuen Geschäftsführer für den Privatkunden-Bereich ernannt. Der 54-jährige Österreicher wird seine Tätigkeit zum 01. Dezember 2024 antreten. Lorenz gilt als Transformations-Experte mit großer kommerzieller Erfahrung. Zuletzt hatte er bei der A1 Telekom Austria AG als Senior Director und Mitglied des Leadership-Teams Austria maßgeblich zur erfolgreichen Geschäftsentwicklung beigetragen. „Wir stellen uns für eine erfolgreiche Zukunft auf. Mit Matthias Lorenz gewinnen wir einen weiteren Top-Manager mit großer kommerzieller Expertise für Team Rot. Er weiß, wie Transformation funktioniert und er hat bei der Telekom Austria eindrucksvoll nachgewiesen, dass er mit einfachen Produkten und Services das Wachstum ankurbeln kann. Gemeinsam mit Matthias werden wir die nächsten wichtigen Schritte gehen, um Vodafone zum kundenfreundlichsten und einfachsten Telekommunikationsanbieter Deutschlands zu machen“, so Vodafone Deutschland CEO Marcel de Groot.De Groot selbst war bis zu seiner Ernennung zum CEO am 01. April 2024 als Privatkunden-Chef von Vodafone Deutschland tätig. Marc Albers hatte sich bereit erklärt, diesen Posten kommissarisch zu übernehmen, bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden wird. Albers wird das Unternehmen nun, wie geplant, im neuen Jahr verlassen. Albers förderte in der Übergangszeit vor allem die Konvergenz von Breitband und TV im Unternehmen und für die Kunden.„Ich danke Marc für seine Bereitschaft den Privatkunden-Bereich in der Zeit des Übergangs anzuführen. Er hat mit unserer CBU-Mannschaft wichtige Weichen gestellt, damit wir in Zukunft wieder erfolgreich sein können und übergibt ein gut bestelltes Haus“, so de Groot. „Mit Marc haben wir den Startschuss für Deutschlands größte Mobilfunk-Migration gegeben, um 12 Millionen 1&1-Kunden zurück in unser Netz zu bringen. Und wir haben begonnen, das größte vereinte Glasfaser-Netz zusammenzuschalten. Vor allem aber danke ich Marc für die freundschaftliche und gute Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten, in denen er sich voll und ganz in den Dienst des Unternehmens gestellt hat.“Über Matthias LorenzMatthias Lorenz war seit 2016 für die A1 Telekom Austria tätig, hat hier umfangreiche Erfahrungen im kommerziellen Bereich gesammelt und maßgeblich zur positiven Geschäftsentwicklung beigetragen. Als Senior Director verantwortete er bei der A1 Telekom Austria acht Jahre lang die Bereiche Transformation, Marketing, Retail & Wholsesale und Legal. Zuvor hat er als Senior Partner die Communication & Media Practice für die Oliver Wyman Consulting GmbH im DACH Raum verantwortet und für die Roland Berger Strategy Consultants GmbH als Partner im Bereich Telekommunikation gearbeitet. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Europäischen Telekommunikations- und Medienbranche und gilt als Experte für die Transformation und Neuausrichtung von Telekommunikationskonzernen. Matthias Lorenz ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Hamburg. Er hat sein Studium erfolgreich in Betriebswirtschaftslehre an der Christian Albrechts Universität Kiel abgeschlossen. Der Beitrag Matthias Lorenz wird neuer Privatkunden-Chef erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc