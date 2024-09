Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret veröffentlichte am 17.09.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,29 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,62 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 7,43 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,47 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at