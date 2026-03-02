Maxic Technology, A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Maxic Technology, A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,23 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,320 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 133,6 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Maxic Technology, A einen Umsatz von 116,3 Millionen CNY eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,130 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maxic Technology, A -0,620 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 555,13 Millionen CNY gegenüber 404,17 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at