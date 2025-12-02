Maytronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Maytronics ließ sich am 30.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Maytronics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 ILS gegenüber -0,180 ILS im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent auf 339,1 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 320,7 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at