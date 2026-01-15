|
mbs, legte Quartalsergebnis vor
mbs, hat am 14.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 23,51 JPY. Im letzten Jahr hatte mbs, einen Gewinn von 23,44 JPY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 1,26 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 12,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem mbs, 1,43 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
