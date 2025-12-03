Audible Aktie
WKN DE: A0B8AS / ISIN: US05069A3023
|
03.12.2025 15:51:00
MBUX 3.3: Mercedes-Benz bringt Audible und Amazon Music ins Auto
Mercedes-Benz stattet seine Fahrzeuge mit dem MBUX-Infotainment-System mit einem Update auf Version 3.3 aus. Audible und Amazon Music sind nun integriert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Amazonmehr Analysen
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|Amazon
|199,50
|0,11%
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|14,10
|0,71%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|59,61
|3,35%
