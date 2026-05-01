Mc Grath Rent präsentierte Quartalsergebnisse

Mc Grath Rent stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 198,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 195,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at