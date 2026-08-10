McDonalds: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

McDonalds präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 65,08 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 69,01 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 100,09 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 102,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at