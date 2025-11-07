McDonalds gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

McDonalds hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 3,18 USD gegenüber 3,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat McDonalds 7,08 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at