Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
05.11.2025 14:45:00
McDonald’s push to make meals affordable is working as sales growth tops expectations, again
McDonald’s comparable sales beat Wall Street’s expectations for the second straight quarter,Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!