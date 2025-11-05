Per Aktie

Per für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 14:45:00

McDonald’s push to make meals affordable is working as sales growth tops expectations, again

McDonald’s comparable sales beat Wall Street’s expectations for the second straight quarter,Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Per-Se Technologies Inc.mehr Nachrichten