MDAX aktuell: MDAX am Dienstagmittag mit Kursplus

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Dienstag steht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,68 Prozent im Plus bei 29 148,20 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 342,803 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,073 Prozent leichter bei 28 930,61 Punkten in den Handel, nach 28 951,70 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 29 150,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 898,65 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Der MDAX wies vor einem Monat, am 17.02.2026, einen Wert von 31 444,33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, lag der MDAX noch bei 29 866,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 513,43 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,91 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 28 488,77 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 5,60 Prozent auf 220,70 EUR), Fraport (+ 5,23 Prozent auf 75,40 EUR), thyssenkrupp (+ 4,17 Prozent auf 7,99 EUR), Nordex (+ 3,41 Prozent auf 44,82 EUR) und Talanx (+ 2,35 Prozent auf 108,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-3,34 Prozent auf 79,55 EUR), AIXTRON SE (-2,66 Prozent auf 32,54 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,20 Prozent auf 86,60 EUR), Delivery Hero (-2,06 Prozent auf 16,43 EUR) und RENK (-1,95 Prozent auf 55,21 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 706 486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 32,769 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,64 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at