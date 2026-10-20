thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 20.10.2026 12:26:53

MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX mittags

MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX mittags

Der MDAX bewegt sich am Dienstag auf rotem Terrain.

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,48 Prozent leichter bei 30 060,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 341,034 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,526 Prozent auf 30 352,63 Punkte an der Kurstafel, nach 30 513,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30 386,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 015,79 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 083,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 680,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der MDAX bei 30 209,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 2,97 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AUMOVIO (+ 1,54 Prozent auf 36,25 EUR), Sartorius vz (+ 1,08 Prozent auf 263,20 EUR), TAG Immobilien (+ 0,77 Prozent auf 10,42 EUR), Porsche vz (+ 0,55 Prozent auf 42,21 EUR) und Delivery Hero (+ 0,42 Prozent auf 38,15 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Siltronic (-6,01 Prozent auf 62,55 EUR), Aurubis (-5,42 Prozent auf 141,40 EUR), DEUTZ (-5,33 Prozent auf 10,12 EUR), AIXTRON SE (-4,30 Prozent auf 31,36 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,21 Prozent auf 53,45 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 642 224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 37,132 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

mehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SE

mehr Analysen
16.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 AIXTRON Buy Warburg Research
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 31,42 -3,38% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,36 0,07% Aroundtown SA
AUMOVIO 36,50 2,82% AUMOVIO
Aurubis 142,20 -4,50% Aurubis
Delivery Hero 37,82 -0,05% Delivery Hero
DEUTZ AG 10,40 -1,98% DEUTZ AG
Porsche Automobil Holding SE 25,30 1,24% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,93 3,40% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 263,80 1,62% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 64,25 -2,95% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 54,25 -2,52% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TAG Immobilien AG 10,84 5,04% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 13,88 -0,04% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 391,65 -0,40%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen