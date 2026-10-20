thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Marktbericht
|
20.10.2026 12:26:53
MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX mittags
Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,48 Prozent leichter bei 30 060,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 341,034 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,526 Prozent auf 30 352,63 Punkte an der Kurstafel, nach 30 513,26 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30 386,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 015,79 Punkten.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 083,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 680,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der MDAX bei 30 209,22 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 2,97 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AUMOVIO (+ 1,54 Prozent auf 36,25 EUR), Sartorius vz (+ 1,08 Prozent auf 263,20 EUR), TAG Immobilien (+ 0,77 Prozent auf 10,42 EUR), Porsche vz (+ 0,55 Prozent auf 42,21 EUR) und Delivery Hero (+ 0,42 Prozent auf 38,15 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Siltronic (-6,01 Prozent auf 62,55 EUR), Aurubis (-5,42 Prozent auf 141,40 EUR), DEUTZ (-5,33 Prozent auf 10,12 EUR), AIXTRON SE (-4,30 Prozent auf 31,36 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,21 Prozent auf 53,45 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 642 224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 37,132 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
MDAX-Fundamentaldaten im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siltronic AG
|
20.10.26
|XETRA-Handel TecDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
20.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.10.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
20.10.26
|EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
20.10.26
|EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|31,42
|-3,38%
|Aroundtown SA
|1,36
|0,07%
|AUMOVIO
|36,50
|2,82%
|Aurubis
|142,20
|-4,50%
|Delivery Hero
|37,82
|-0,05%
|DEUTZ AG
|10,40
|-1,98%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,30
|1,24%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,93
|3,40%
|Sartorius AG Vz.
|263,80
|1,62%
|Siltronic AG
|64,25
|-2,95%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|54,25
|-2,52%
|TAG Immobilien AG
|10,84
|5,04%
|thyssenkrupp AG
|13,88
|-0,04%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 391,65
|-0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.