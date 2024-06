MDAX-Titel ENCAVIS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ENCAVIS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in ENCAVIS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ENCAVIS-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14,84 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 67,385 ENCAVIS-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.06.2024 auf 17,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 149,60 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,96 Prozent zugenommen.

Der ENCAVIS-Wert an der Börse wurde auf 2,75 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at