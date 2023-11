MDAX-Titel ENCAVIS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n ENCAVIS-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit ENCAVIS-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,66 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die ENCAVIS-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,003 ENCAVIS-Aktien. Die gehaltenen ENCAVIS-Aktien wären am 31.10.2023 73,86 EUR wert, da der Schlussstand 12,31 EUR betrug. Damit wäre die Investition 26,14 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von ENCAVIS bezifferte sich zuletzt auf 1,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at