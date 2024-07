MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in FUCHS SE VZ gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der FUCHS SE VZ-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die FUCHS SE VZ-Aktie bei 36,84 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 271,444 FUCHS SE VZ-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 411,51 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Papiers am 11.07.2024 auf 42,04 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 14,12 Prozent vermehrt.

Alle FUCHS SE VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at