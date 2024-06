MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in HELLA GmbH-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 06.06.2021 wurde die HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 58,76 EUR. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,018 HELLA GmbH-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2024 gerechnet (83,80 EUR), wäre die Investition nun 1 426,14 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,61 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von HELLA GmbH betrug jüngst 9,33 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Das HELLA GmbH-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at