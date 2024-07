MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren HELLA GmbH-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der HELLA GmbH-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 72,50 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HELLA GmbH-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 137,931 HELLA GmbH-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2024 auf 86,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 862,07 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,62 Prozent.

Zuletzt verbuchte HELLA GmbH einen Börsenwert von 9,51 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-Papier wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines HELLA GmbH-Anteils bei 27,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at