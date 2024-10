MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Jungheinrich-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Jungheinrich-Papier statt. Der Schlusskurs des Jungheinrich-Papiers betrug an diesem Tag 27,28 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Jungheinrich-Aktie investierten, hätten nun 3,666 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,84 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 94,72 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 5,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 2,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at