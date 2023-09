MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das WACKER CHEMIE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die WACKER CHEMIE-Aktie bei 73,83 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,545 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Aktie auf 132,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 798,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,87 Prozent erhöht.

Der WACKER CHEMIE-Wert an der Börse wurde auf 6,77 Mrd. Euro beziffert. Die WACKER CHEMIE-Aktie wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der WACKER CHEMIE-Aktie belief sich damals auf 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at